ریسکیو ،ریلیف آپریشن میں تاخیر برداشت نہیں :صوبائی وزرا
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)صوبائی وزرا ذیشان رفیق ،صہیب احمد ملک اور رمیش سنگھ اروڑہ کی زیر صدارت سیلاب متاثرین کی بحالی اور ریلیف کی سرگرمیوں کے حوالے سے کمشنر دفتر میں جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔۔۔۔
کمشنر نوید حیدر شیرازی،آر پی او طیب حفیظ چیمہ ،ڈپٹی کمشنر نوید احمد ،سی پی او ایاز سلیم کے علاوہ ڈوثرن کے تمام اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی۔ صوبائی وزرا نے کہا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق عوام کے جان و مال کے تحفظ کیلئے تمام وسائل بروئے کار لائے جارہے ہیں ، کسی بھی ہنگامی صورتحال میں ریسکیو اور ریلیف آپریشن میں تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے ضلعی انتظامیہ کو ہدایت کی کہ نشیبی علاقوں میں الرٹ رہیں، ریلیف کیمپس کو فعال رکھیں اور عوام کو بروقت آگاہی فراہم کریں۔صوبائی وزرانے مزید کہا کہ وزیراعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر سیلابی صورتحال سے نمٹنے کیلئے تمام ادارے باہمی رابطے میں کام کر رہے ہیں۔ ڈپٹی کمشنرز براہ راست عوامی شکایات کا ازالہ کریں اور عوام کی مدد میں کسی قسم کی کوتاہی نہ برتی جائے ۔ کمشنر نوید حیدر شیرازی نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ تمام اضلاع میں سیلاب سے زیادہ متاثرہ مقامات کی نشاندہی کر لی گئی ہے اور متاثرہ افراد کی امداد اور نقصان کے ازالے کیلئے ڈیٹا اکٹھا کیا جارہا ہے ۔