گورنمنٹ افضال شاہ گرلز ہائی سکول لیل ورکاں کی لیب سے کمپیوٹر چوری
نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا )گورنمنٹ افضال شاہ گرلز ہائی سکول لیل ورکاں کی کمپیوٹر لیب چوروں کا نشانہ بن گئی، نامعلوم چور کمپیوٹر لیب سے 2لیپ ٹاپ، 15ریم، 15 ہارڈ اور 2 کمپیوٹر چارجر لے گئے ۔۔۔۔
مقامی پولیس نے ہیڈ مسٹریس کی مدعیت میں نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ۔اہلِ علاقہ نے سکول میں سکیورٹی کے ناقص انتظامات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ تعلیمی اداروں کی حفاظت کیلئے مؤثر اقدامات کئے جائیں ۔واضح رہے کہ یہ سکول وزیر داخلہ محسن رضا نقوی کے نانا افضال شاہ کے نام سے منسوب ہے ۔