مرکزی جمعیت اہلحدیث سیلاب زدگان کی بھر پور مد د کر رہی :مولانا عبد الحفیظ
سمبڑیال(سٹی رپورٹر )امیر مرکزی جمعیت اہلحدیث سیالکوٹ مولانا عبدالحفیظ مظہر نے کہا ہے کہ مرکزی جمعیت اہلحدیث سیلاب زدگان کی بھر پور امداد فراہم کررہی ہے ، رضا کار شہریوں۔۔۔
، بچوں ،خواتین اور متاثرہ خاندانوں کے مال مویشیوں کو متاثرہ علاقوں سے ریسکیو کر کے محفوظ مقامات پر منتقل کرنے سمیت ان کی رہائش اورکھانے کے انتظامات کررہے ہیں،متاثرہ علاقوں میں راشن اورپکا پکایا کھانابھی تقسیم کیا جارہا ہے ،ان خیالات کااظہارانہوں نے سمبڑیا ل کے متاثرہ دیہات میں راشن پیکج تقسیم کرنے کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا ۔