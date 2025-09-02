صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گوجرانوالہ کے 4 معروف فوڈ پوائنٹس کو ڈیڑھ لاکھ روپے جرمانہ

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)ایڈیشنل ڈائریکٹر فوڈ اتھارٹی گوجرانوالہ نے 5 معروف فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ کرتے ہوئے 4کو 1لاکھ 50ہزار روپے کے جرمانے عائدجبکہ قوانین کی سنگین خلاف ورزیوں پر ایک معروف فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ اصلاح تک بندکردیا۔۔۔

، بڑی مقدار میں رینسڈ آئل، ایکسپائر چکن، ساسز اور گلی سڑی سبزیاں تلف کردی گئیں۔ تفصیلات کے مطابق فوڈ پوائنٹس میں صفائی کے انتہائی ناقص انتظامات تھے ، فوڈ پروسیسنگ اور کچن ایریا میں مکھیاں اور ٹوٹے فریزر میں اشیا موجود تھیں، ملازمین کے میڈیکل اور ٹریننگ سرٹیفکیٹ سمیت دیگر اہم ریکارڈ موجود نہ تھا ،فریزر میں گوشت اور ڈیری آئٹمز اکٹھی رکھی ہو ئی تھیں ۔ترجمان فوڈ اتھارٹی کے مطابق زائد استعمال شدہ آئل میں مزید فرائنگ کی جارہی تھی، ناقص خوراک کا استعمال فوڈ پوائزننگ سمیت دیگر موذی امراض کا باعث بن سکتا ہے ، شہریوں کی صحت سے کھلواڑ کرنے والے مافیا کیخلاف زیرو ٹالرینس ہے ، فوڈ بزنس آپریٹرز خوراک سے متعلق رہنمائی فوڈ اتھارٹی کی ویب سائٹ سے لے سکتے ہیں ۔

 

