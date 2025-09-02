ایک ماہ کے دوران ڈاکوئوں اور مو ٹر سائیکل چوروں کے 4 گینگ گرفتار
گوجرانوالہ (کرائم رپورٹر)تھانہ صدر گوجرانوالہ پولیس نے ماہ اگست کے دوران ڈکیتوں اورموٹرسائیکل چوروں کیخلاف کارروائیاں کرتے ہوئے کاروموٹرسائیکل چوری اور راہزنی کی وارداتوں میں ملوث 4 گروہوں کو گرفتار کرکے ایک کار۔۔۔
، 11 موٹرسائیکل ، ایک کیری ڈبہ ، 3لاکھ 37ہزارروپے ،ایک رکشہ، ایک شہ زورڈالہ ، موٹر سائیکل رکشہ اورناجائز اسلحہ برآمد کر لیا ۔ دوران تفتیش موٹرسائیکل چورگینگ کے ملزموں نے انکشاف کیا کہ وہ ضلع بھر میں گلی محلوں ،بازاروں اورپارکنگ پلازوں میں کھڑی موٹرسائیکلوں کے تالے توڑ کر چوری کر تے ۔