ڈسکہ :ڈاکوئوں نے موٹر سائیکل سوار سے لاکھوں روپے چھین لئے
ڈسکہ (نمائندہ دنیا )مختلف وارداتوں میں شہری لٹ گئے ۔ اﷲ دتہ موٹر سائیکل پر سوار سیالکوٹ سے واپس آ رہاتھا کہ ایمن آباد روڈ پر 3نامعلوم افراد نے ساڑھے چار لاکھ روپے چھین لئے ، اسسٹنٹ کمشنر آفس سے ملحقہ مسجد سے سٹیل کی 15 ٹونٹیا ں ، ایک من سریا، 3 کوائل تار چور لے گئے ۔
