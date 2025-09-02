صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تتلے عالی :عطائی ڈاکٹر کی غفلت سے خاتون جاں بحق، مقدمہ درج

  • گوجرانوالہ
تتلے عالی(نامہ نگار )عطائی ڈاکٹر کی غفلت سے خاتون جاں بحق ہو گئی۔ تنگ کلاں کے وقاص علی کی بیوی رمشہ بی بی کو گزشتہ شب اچانک سر میں درد ہونے پر تتلے عالی ایک سٹور پر لایا گیا ۔۔۔

جہاں موجود ڈاکٹر ارشد نے مریضہ کو ڈرپ لگا دی تھوڑی دیر بعدر مشہ کا جسم کانپنے لگا۔طبیعت خراب ہونے پر ڈاکٹر ارشد خود ہی رکشہ لے کر آیا ڈرپ اتار کر کہنے لگا کہ گھر لے جاؤ ،باقی ادویات گھر جا کر دینا،نصف گھنٹے بعد طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ریسکیو1122کے ذریعے تحصیل ہیڈ کوارٹر زہسپتال لایا جا رتھا کہ راستے میں دم توڑ گئی۔پولیس نے مقدمہ درج کرلیا ۔

 

