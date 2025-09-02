لدھیوالہ وڑائچ :صفائی کمپنی کی نا اہلی ،گلیوں میں کوڑا جمع
لدھیوالہ وڑائچ،عالم چوک (نامہ نگار ، نمائندہ خصوصی )ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت صفائی کا کنٹریکٹ لینے والی کمپنی لدھیوالہ سٹی اور کوٹ اسحاق میں صفائی کرنے میں ناکام ہو گئی ،مون سون کی بارشوں سے بد بو پھیلنے سے لوگ بیمار ہونے لگے ۔۔۔
تفصیل کے مطابق وزیر اعلیٰ کے ستھرا پنجاب ویژن کے تحت میونسپل کمیٹی لدھیوالہ کی حدود میں صفائی کا کنٹریکٹ لینے والی کمپنی امپیریل وینچر کے سینٹری ورکرز نے لدھیوالہ کے گلی محلوں کو فلتھ ڈپو میں تبدیل کر دیا ،جگہ جگہ کوڑے کے ڈھیروں اور مون سون کی بارشوں کی وجہ سے بدبو پھیل رہی ہے ،علاقہ مکین موذی امراض کا شکار ہو رہے ہیں ۔شہریوں نے بتایا کہ دو لاکھ کی آبادی والے قصبہ لدھیوالہ کی صفائی کیلئے ویسٹ مینجمنٹ کمپنی گوجرانوالہ میونسپل کمیٹی لدھیوالہ سے 5 کروڑ روپے وصول کر رہی ہے جبکہ ٹھیکہ نجی کمپنی کو دے رکھا ہے جس کے سینٹری ورکرز فوٹو سیشن کیلئے حافظ آباد روڈ پر جھاڑو لگاتے نظر آتے ہیں اور وزٹ کرنے والے افسروں کو سب اچھا کی رپورٹ دی جا رہی ہے ۔ شہریوں نے دپٹی کمشنر نوید احمد سے اپیل کی ہے کہ گلی محلوں کا وزٹ کریں تاکہ انہیں پتہ چلے صفائی کی مد میں5کروڑ روپے ماہانہ لینے والی کمپنی نے لدھیوالہ اور کوٹ اسحاق کو کوڑے کا ڈھیر بنا دیا ہے ۔