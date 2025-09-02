صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیرآباد:آئے روز چالانوں سے تنگ رکشہ ڈرائیور وں کا احتجاج

  • گوجرانوالہ
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )ٹریفک وارڈنز کی جانب سے آئے روز چالانوں پر رکشہ ڈرائیور سراپا احتجاج بن گئے ۔وزیرآباد اللہ والا چوک میں ٹریفک اہلکاروں کے آئے روز کے جرمانوں سے تنگ مظاہرین نے صحافیوں سے۔۔۔

 گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ روزانہ کی بنیاد پر 2 ہزار روپے کا چالان کرنا ٹریفک وارڈنز نے معمول بنا لیا ہے رکشہ ڈرائیورز کا کہنا ہے کہ سیلاب کے ایام چل رہے ہیں مسافر انتہائی کم بمشکل گھر کا چولہا جلا پاتے ہیں ٹریفک وارڈنز کا ستم ہے کہ تھم نہیں رہا۔ انہوں نے کہا کہ آئے روز کے جرمانوں سے تنگ آکر رکشے جلائیں گے یا خودکشیاں کر لیں گے انہوں نے سی ٹی او عائشہ بٹ اور ڈی ایس پی وزیرآباد بابر گلبہار سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

