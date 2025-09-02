صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گجرات :ڈی پی او نے تمام ایس ایچ اوزکے تبادلے کر دئیے

  • گوجرانوالہ
گجرات (نامہ نگار)ڈی پی او گجرات رانا عمر فاروق نے ضلع کے تمام تھانوں کے ایس ایچ اوز کو تبدیل کر دیا ۔۔۔

۔تفصیلات کے مطابق انسپکٹر حسن زبیر کو ایس ایچ او تھانہ لاری اڈا، انسپکٹر مجاہد عباس ایس ایچ او تھانہ ڈنگہ، انسپکٹر فواد سلیم ایس ایچ او تھانہ صدر گجرات، انسپکٹر فرقان شہزاد چیمہ ایس ایچ او تھانہ سول لائن، انسپکٹر توقیر الحسن رانجھا ایس ایچ او تھانہ گلیانہ، ایس آئی ضیغم عباس تھانہ بی ڈویژن، ایس آئی بلال نعیم ایس ایچ او تھانہ سٹی لالہ موسیٰ، ایس آئی عرفان احمد ایس ایچ او تھانہ شاہین چوک، ایس آئی اختر محمود تھانہ صدر کھاریاں، انسپکٹر فہدالرحمن ایس ایچ او تھانہ صدر لالہ موسیٰ، انسپکٹر رائے فیاض احمد ایس ایچ او تھانہ ککرالی، انسپکٹر اعجاز احمد ایس ایچ او تھانہ ٹانڈہ، انسپکٹر سجاد اعظم ایس ایچ او تھانہ دولت نگر، ایس آئی مرزا ظفر اقبال ایس ایچ او تھانہ منگووال، انسپکٹر اویس لطیف ایس ایچ او انڈسٹریل اسٹیٹ ٹو، ایس آئی افضال بیگ ایس ایچ او سٹی سرائے عالمگیر جبکہ ایس آئی سجاد احمد کو ایس ایچ او تھانہ صدر سرائے عالمگیر تعینات کر دیا گیا ۔

 

 

