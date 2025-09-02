صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بریگیڈیئرمنصور صادق کا حافظ آباد کے سیلاب متاثرہ علاقوں کادورہ

  • گوجرانوالہ
حافظ آباد(نامہ نگار ، نمائندہ دنیا ) بریگیڈیئرمنصور صادق نے حافظ آباد کے سیلاب متاثرہ علاقوں اور ریلیف کیمپوں کا دورہ کیا۔بریگیڈیئرمنصور قادر نے ٹھٹھی بہلول پور،ٹاہلی گورائیہ،ونیکے تارڑ،قادرآباد سمیت دیگر علاقوں اور ریلیف کیمپوں کا دورہ کیا۔۔۔

 جہاں انہوں نے متاثرین کے علاج معالجہ،جانوروں کی ویکسی نیشن، علاج کے قائم کیمپوں کا دورہ کرتے ہوئے سہولیات کی دستیابی کا جائزہ لیا ۔ اسسٹنٹ کمشنر حافظ آباد نرجس خاتون جعفری،ڈسٹرکٹ ایمر جنسی آفیسر ریسکیو 1122عدنان نواز سمیت محکمہ صحت ،لائیو سٹاک اور دیگر محکموں کے افسر بھی موجود تھے ۔ 

 

