عین احمد چٹھہ کا سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ ، راشن تقسیم
احمد نگر چٹھہ(نمائندہ دنیا )سابق سپیکر قومی اسمبلی چودھری حامد ناصر چٹھہ کی بہو سنٹرل پنجاب کے صدرمحمد احمد چٹھہ کی اہلیہ عین احمد چٹھہ نے سیلاب زدہ علاقوں رانا بہرام،رتو والی،کوٹ کاہلوں،کوٹ بیلہ،گورالی ،چک علی شیر،برج ڈھلہ،برج چیمہ،سہلوکی سمیت دیگر آفت زدہ علاقوں کا دورہ کیا اور ۔۔۔
متاثرین میں خشک راشن ،چاول، آٹا، دالیں، گھی،چینی سمیت دیگر ضروری اشیا کا فی گھرانہ ایک ماہ کی اشیا ضروریہ تقسیم کیں ۔عین احمد چٹھہ نے سیلاب زدہ علاقوں میں وزٹ کے موقع پر الیکشن کے سوال پرگفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت پنجاب انتہائی مصیبت کی گھڑی میں ہے سیاست نہیں صرف خاندانی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے اپنی استعاطت کے مطابق متاثرین کی ہر ممکن مدد کی جائے گی اور انکو ہر گز اکیلا نہیں چھوڑا جائے گا۔ تحریک انصاف کے تمام ممبران اور ارکان سیلاب متاثرین کی بحالی کیلئے ہر ممکن مدد کے لئے کوشاں ہیں، حکومت بھی سیلاب زدہ علاقے کے مکینوں کے لئے پر اثر اقدامات کرے تاکہ جتنی جلدی ہو سکے آفت میں پھنسے عوام کو ریلیف مل سکے ۔ اس موقع پر سابق ضلع ناظم و ٹکٹ ہولڈر فیاض چٹھہ بھی موجود تھے ۔ یاد رہے کہ عین احمد چٹھہ اسی حلقہ این اے 66 سے ضمنی الیکشن لڑ رہی تھیں جنہوں نے پارٹی کی ہدایت پر بائیکاٹ کے فیصلے پر الیکشن لڑنے کا فیصلہ واپس لے لیا۔