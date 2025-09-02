صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گورنر پنجاب سے ن لیگ کے رہنما الحاج امجد فاروق کی ملاقات

  • گوجرانوالہ
گجرات(سٹی رپورٹر ، نامہ نگار)سینئر نائب صدر مسلم لیگ (ن)، چیف ایگزیکٹو نیشنل فرنشرز الحاج امجد فاروق نے وفد کے ہمراہ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر سے گورنر ہاؤس میں ملاقات کی ۔۔۔

 ملاقات میں انہیں گجرات کے دورہ کی دعوت بھی دی جو گورنر نے قبول کرتے ہوئے کہا کہ وہ گجرات ضرور آئیں گے ۔ ملاقات میں ملکی سیاسی، معاشی اور سیلاب کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ۔ الحاج امجد فاروق نے بتایا کہ گورنر سردار سلیم حیدر خان 26 ستمبر کو گجرات ہماری رہائش گاہ پر آئیں گے جہاں پر تکلف عشائیہ کا اہتمام کیا جائے گا ۔

 

