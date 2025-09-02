حافظ آباد:سیلاب متاثرین میں راشن کی تقسیم شروع
حافظ آباد(نمائندہ دُنیا ، نامہ نگار)حافظ آباد میں ضلعی انتظامیہ کی جانب سے سیلاب متاثرین میں راشن کی تقسیم کا عمل شروع کر دیا گیا ۔ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق نے مختلف ریلیف کیمپوں اور سیلاب متاثرہ دیہات میں جا کر راشن بیگ تقسیم کئے۔۔۔
۔ڈپٹی کمشنر نے سیلاب متاثرین کے ساتھ کھانا بھی کھایا ۔وفاقی و صوبائی حکومتوں اور این ڈی ایم اے کی جانب سے بھی سیلاب متاثرین کیلئے امدادی امدادی سامان پہنچا دیا گیا ،سیلاب متاثرین کے لیے حکومت پنجاب،این ڈی ایم اے کی جانب سے امدادی سامان کی فراہمی کا سلسلہ جاری ہے ۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل حمد اﷲ،اسسٹنٹ کمشنر پنڈی بھٹیاں جواد حسین ملک بھی ہمراہ تھے ۔ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ متاثرین کی ہر ممکن امداد اور ریلیف کی سرگرمیاں جاری رہیں گی۔ ضلعی انتظامیہ کی کوشش ہے کہ سیلاب متاثرین کو انکے گاؤں میں گھر کی دہلیز پر جا کر راشن بیگ ،کھانا اور دیگر سہولیات فراہم کی جائیں ۔انکا کہنا تھا کہ ضلعی انتظامیہ کے افسر وں پر مشتمل ٹیمیں متاثرہ علاقوں میں جا کر لوگوں کو راشن بیگ تقسیم کر ر ہی ہیں اور انشاء اﷲ ریلیف اور امدادکے تمام کام شفاف اور میرٹ کی بنیاد پر کئے جائینگے ۔ڈپٹی کمشنر نے جلال پور بھٹیاں،پنڈی بھٹیاں،ٹھٹھی بہلول پور،ٹھٹھہ کانجواں،کوٹ حسین،کوٹ بیلا سمیت دیگر سیلاب علاقوں میں جا کر متاثرین میں کھانا اور راشن تقسیم کیا ۔