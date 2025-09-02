دریائوں کا راستہ روکا تو تباہی مقدر بنے گی :ڈاکٹر طارق
گجرات(سٹی رپورٹر ،نامہ نگار )جماعت اسلامی پنجاب کے امیرڈاکٹرطارق سلیم نے چکوال میں ممبرزکنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ جماعت اسلامی کسی کی میراث نہیں یہاں عہدے اورامارات خون کے رشتوں ،مال ودولت ،تعلیمی اسناد پر نہیں دئیے جاتے ہمیشہ قابلیت اورایمانداری پرملتے ہیں۔۔۔
انہوں نے کہاکہ خیبرپختونخوا مالاکنڈ میں سیلاب آیا تو وزیراعلیٰ گنڈا پور کودو دن بعد ہوش آیا مگرجماعت اسلامی کی لیڈرشپ اپنے کارکنوں ،میڈیکل ٹیموں اورکروڑوں روپے کاسامان لیکرامدادی سرگرمیوں کیلئے وہاں پہنچی،غزہ فلسطین میں آگ اورخون کی بارش برسائی جارہی ہے ،جماعت اسلامی اورالخدمت فا ئونڈیشن نے سب سے پہلے اربوں روپے کی امداد وہاں پہنچائی،ڈاکٹرطارق سلیم نے کہاکہ یادرکھیں کہ ا گردریا ئوں کاراستہ روکیں گے تو تباہی ہمارا مقدربنے گی آج یہی صورتحال پنجاب میں دیکھنے کومل رہی ہے ،ڈاکٹرطارق سلیم نے پنجاب پولیس اورشہری انتظامیہ کی طرف سے الخدمت کی خیمہ بستی پردھاوا بولنے کی بھی مذمت کرتے ہوئے کہاکہ پنجاب حکومت کاریلیف کے بجائے متاثرین کوتکلیف دینا قابل مذمت ہے ، متاثرین سیلاب کے زخموں پرمرہم کے بجائے نمک پاشی نہ کی جائے ،مشیروزیراعلیٰ کی طرف سے متاثرین سیلاب کے خیمے خالی کراناانتہائی قابل شرم اقدام ہے ۔