وزیرآباد:امداد کیلئے خواتین ، بچے اور بزرگ گہرے پانی سے گزرنے پر مجبور

  • گوجرانوالہ
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )سیلاب متاثرین کیلئے امداد کا عمل تو جاری ہے مگر دل دہلا دینے والے مناظر دیکھنے میں آرہے ہیں۔

ہری پور کے مقام پر خواتین کو جان خطرے میں ڈال کر چار چار فٹ پانی سے گزرنا پڑ رہا ہے ، انتظامیہ بھی پانی کے کنارے کھڑے ہو کر دیہات کے دور دراز متاثرین میں آٹا بانٹنے پر مجبور ہیں ، امداد لینے کے لیے خواتین، بچے اور بزرگ گہرے پانی سے گزرنے پر مجبور ہیں اور ان کے چہروں پر بے بسی اور پریشانی صاف جھلک رہی ہے ، متاثرین کا کہنا ہے کہ یہ کیسی امداد ہے جسے حاصل کرنے کیلئے جان ہتھیلی پر رکھنی پڑے۔

