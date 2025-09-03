صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

80 دیہات کیلئے 25 پو لیس افسرو اہلکار ، جرائم میں اضافہ

  • گوجرانوالہ
تتلے عالی(نامہ نگار )تھانہ تتلے عالی کے 80 دیہات کیلئے صرف 25پولیس افسر واہلکار ہیں ، راہزنی،ڈکیتی اور منشیات فروشی پر قابو پانا مشکل ہوگیا۔

تھانہ تتلے عالی کی حدود میں مرالی والہ،گھمن والہ،مجو چک،کوٹ نثار شاہ سمیت80کے قریب دیہات آباد ہیں یہاں ایک لاکھ سے زائد آبادی بتائی جاتی ہے لیکن مذکورہ تھانے میں ایس ایچ او،انچارج انویسٹی گیشن،تفتیشی افسروں سمیت25پولیس افسر وملازمین کی تعیناتی کی گئی ہے ۔36ملازمین کی تعیناتی کیلئے حکام کو متعدد بار سفارشات بھجوانے کے باوجود گزشتہ 5 سال میں ایک افسر کا بھی اضافہ نہیں ہو سکا جس کے باعث تتلے عالی اور اس کے نواحی علاقوں میں راہزنی،ڈکیتی،منشیات فروشی پر قابوپانا مشکل ہوگیا ۔اہل علاقہ نے تھانے میں نفری بڑھانے کا مطالبہ کیا ہے۔

