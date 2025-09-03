پیرا فورس کی لدھیوالہ میں کارروائی گرانفروشوں کو بھا ری جرمانے
لدھیوالہ وڑائچ،عالم چوک (نامہ نگار ، نمائندہ خصوصی)پیرا فورس نے لدھیوالہ میں اشیا خور و نوش مہنگے داموں فروخت کرنے والے د کانداروں کو بھاری جرمانے اور وارننگ دیدی ۔
روزنامہ دنیا نے دو روز قبل گراں فروشی کی نشاندہی کی تھی۔ بتایا گیا ہے کہ پیرا فورس کی ٹیم نے لدھیوالہ میں اشیا خوردنوش کی خود ساختہ قیمتیں مقرر کر کے مہنگے داموں فروخت کرنے والے سبزی ،گوشت اور کریانہ شاپس کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے بھاری جرمانے عائد کر د ئیے اور دکانداروں کو آئندہ کیلئے وارننگ بھی دی گئی۔