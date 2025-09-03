صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تتلے عالی :صفائی نہ ہونے پر سیم نالہ کا پانی گھروں ،مساجدمیں داخل

  • گوجرانوالہ
تتلے عالی :صفائی نہ ہونے پر سیم نالہ کا پانی گھروں ،مساجدمیں داخل

تتلے عالی(نامہ نگار )صفائی نہ ہونے پر سیم نالہ کا پانی گھروں ،مساجدمیں داخل ہوگیا،طوفانی بارش سے گلیاں بازار ندی نالوں میں تبدیل ہو گئے۔

موسلا دھار بارش سے تتلے عالی کامونکے روڈ پر واقع سیم نالہ بھر گیا گنداپانی محلہ راجپوتاں،اسلام پورہ ،فیصل کالونی کے گھروں اور مساجدمیں داخل ہوگیا جس سے مکین محصور ہوکررہ گئے ،سیم نالے کا پانی گوجرانوالہ شیخوپورہ روڈ تک پہنچ گیا ہے جس سے مکینوں میں تشویش پائی جا رہی ہے ۔پاکستان پیپلز پارٹی کے قائم مقام صوبائی صدرامتیاز احمد چودھری،ساجد حسین آرائیں،شبیر انصاری ودیگر نے سیم نالہ اور سیوریج لائنوں کی صفائی ہنگامی بنیادوں پر کر انے کا مطالبہ کیا ہے۔

