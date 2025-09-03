سیلاب متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے :قائد خاکسار تحریک پاکستان
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)قائد خاکسار تحریک پاکستان قاسم الکریم نے کہا ہے کہ سیلاب متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے حسب سابق امدادی کیمپ لگا دیا۔۔۔
جہاں اشیا ضروریہ اکٹھی کر رہے ہیں اور ان علاقوں میں پہنچائیں گے جہاں پاکستانی مصیبت میں مبتلا ہیں، ہر پاکستانی کو ذاتیات کی لڑائی بھول کر مصیبت زدہ بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے ہر سال آنے والے سیلاب اور بھارتی جارحیت سے بچنے کیلئے ڈیمز اب مجبوری بن گئے ہیں، ہماری ارباب اقتدار سے گزارش ہے کہ فوری طور پر ڈیمز کی تعمیر کا آغاز کیا جائے ۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے اخوت ہال کے باہرخاکسار تحریک کے زیر اہتمام سیلاب متاثرین کیلئے امدادی کیمپ میں خطاب کر تے ہوئے کیا۔ اس موقع پر خرم کریم ڈحلوں ایڈووکیٹ، سالار عبد الرزاق بٹ، سالار طارق محمود خا ن بھی موجود تھے۔