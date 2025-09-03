صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رشید کا لونی کا سیوریج بند ، پانی مین ہولز سے ابلنے لگا

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر) پی پی 64 کے علاقہ یوسی 49 محلہ رشید کالونی گلی سیٹھی دواخانہ والی اور گلہ سجاد ڈار والا میں سیوریج لائن بند ہونے سے پانی مین ہولز سے ابلنے لگا۔۔۔

 سیوریج کے گندے پانی سے گلیاں جوہڑ کا منظر پیش کرنے لگیں ، مکینوں اور راہگیروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ، گندے پانی کے مسلسل کھڑا رہنے سے ڈینگی مچھر کی افزائش اور بیماریاں تیزی سے پھیلنے کا اندیشہ بڑھ گیا ہے ،اہل علاقہ نے متعدد بار شکایت کی مگر واسا ملازمین معمولی صفائی کر کے چلے جاتے ہیں ، واسا حکام سے اپیل ہے کہ سیوریج کی باقاعدہ صفائی کرائی جائے تاکہ اہل علاقہ بیماریوں سے محفوظ ہوسکیں۔

