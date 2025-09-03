رجسٹریشن نہ کرانے والی این جی اوز پر پابندی عائد کر دی جا ئیگی ڈسٹرکٹ آفیسر انڈسٹریز
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)ڈسٹرکٹ آفیسر انڈسٹریز عمیر خالد نے کہا ہے کہ گوجرانوالہ میں کام کرنے والی این جی اوز فوری طور پر پنجاب چیریٹی کمیشن کے ساتھ رجسٹریشن مکمل کریں۔
انہوں نے کہا ہے کہ حکومت پنجاب ہوم ڈیپارٹمنٹ نے واضح کیا ہے کہ صوبہ بھر میں کام کرنے والی تمام رجسٹر ڈاین جی اوز کو ایک ہفتہ کے اندر پنجاب چیریٹی کمیشن کے ساتھ رجسڑیشن مکمل کرنا ہوگی۔ اس ضمن میں 8 ستمبر تک رجسٹریشن نہ کرانے والی انجمنوں کی رجسٹریشن منسوخ کر دی جائے گی اور ان کی تمام سرگرمیوں پر پابندی عائد کر دی جائیگی۔