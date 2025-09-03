صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوشہرہ ورکاں:کم پیمائش پر پٹرول پمپ غیرقانونی گیس ری فلنگ پوائنٹ سیل

  • گوجرانوالہ
نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا )اسسٹنٹ کمشنر جواد حسین پیرزادہ کی جانب سے غیر قانونی پٹرولیم مصنوعات کی فروخت کیخلاف کارروائیاں جاری ہیں۔

 گزشتہ روز نے انہوں نے مختلف پٹرول پمپس پر اچانک چھاپے مارے اور کم پیمائش پر ایک پٹرول پمپ، ایک منی پٹرول پمپ اور گیس ریفلنگ پوائنٹ کو فوری طور پر سیل کر دیا اس موقع پر جواد حسین پیرزادہ کا کہنا تھا کہ حکومتی احکامات پر عملدرآمد کو یقینی بنایا جا رہا ہے تاکہ شہریوں کو معیاری پٹرولیم مصنوعات پوری مقدار، مقررہ قیمت اور محفوظ انداز میں فراہم کی جا سکیں ۔

