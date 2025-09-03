صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ویزا فراڈ اور انسانی سمگلنگ میں ملوث 3 افراد گرفتار

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)ایف آئی اے گوجرانوالہ زون نے ویزا فراڈ اور انسانی سمگلنگ میں ملوث 3 ملزم گرفتار کرلئے جن میں حسن علی، محمد جمیل اور ناصر رفیق شامل ہیں۔۔۔

ملزموں کو سیالکوٹ، گوجرانوالہ اور گجرات کے مختلف علاقوں سے گرفتار کیا گیا ۔ملزمان شہریوں کو بیرون ملک ملازمت کا جھانسہ دے کر لاکھوں روپے بٹورنے میں ملوث پائے گئے ۔ملزم ندیم محمود نے شہری کو اٹلی ملازمت کا جھانسہ دے کر 66 لاکھ روپے بٹورے ۔ملزم ناصر رفیق نے شہری کو کینیڈا بھجوانے کے نام پر 15 لاکھ روپے بٹورے۔ملزم حسن نے شہری کو دبئی کی ملازمت کے نام پر 2 لاکھ 20 ہزار روپے بٹورے۔ملزم متاثرہ شہریوں کو بیرون ملک بھجوانے میں ناکام رہے۔

