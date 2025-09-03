صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دھلے پو لیس نے ڈکیت اور چور گینگ پکڑ لئے ،15 موٹر سائیکل ، رقم اور اسلحہ برآ مد

گوجرانوالہ (کرائم رپورٹر)تھانہ دھلے پولیس نے اگست کے دوران ڈکیتوں اورموٹرسائیکل چوروں کے خلاف کارروائیاں کرتے ہوئے 2 گینگ کے 4ملزموں کو گرفتار کر کے 15 موٹرسائیکل ،2لاکھ 50ہزارروپے اورناجائز اسلحہ برآمد کرلیا۔

ملزموں میں موٹرسائیکل چور گینگ کے شعیب اورابوطلحہ جبکہ ڈکیت گینگ میں عمراورعمران شامل ہیں ۔دوران تفتیش گینگ کے ارکان نے انکشاف کیا کہ ماسٹر چابی سے گلی محلوں ،بازاروں اورپارکنگ پلازوں میں کھڑی موٹرسائیکلوں کے تالے کھولتے اورموٹرسائیکلیں چوری کر کے لے جاتے۔

