  • گوجرانوالہ
لالہ موسیٰ:رکن اسمبلی مدد علی شاہ کا سیلاب متارہ علاقوں کا دورہ

لالہ موسیٰ(نمائندہ دنیا)مسلم لیگ(ق)کے ایم پی اے مدد علی شاہ کلیوال سیداں نے حکومت کی ہدایت پر ہیڈ مرالہ سے لے کر شہباز پور تک ارد گرد کے تمام سیلاب سے متاثرہ دیہات کا وزٹ کیا اور عوامی مشکلات کا جائزہ لیا ،چیئرمین چودھری محمدادریس چک مرتضیٰ بھی ساتھ تھے۔

