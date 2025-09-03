صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نالہ ڈیک میں طغیانی،گیپکو کا ہیوی لائن کا ٹاور گر گیا

  • گوجرانوالہ
نالہ ڈیک میں طغیانی،گیپکو کا ہیوی لائن کا ٹاور گر گیا

سیالکوٹ،گوجرانوالہ(نمائندہ دنیا،سٹی رپورٹر)نالہ ڈیک ایک مرتبہ پھر بپھر گیا۔نالہ ڈیک میں طغیانی کے باعث کمال پور چشتیاں کے قریب گیپکو کا 132 کے وی پسرور، ظفروال ٹرانسمیشن لائن کا ٹاور گر گیا۔۔۔

نالے میں کٹاؤ کی صورتحال کے پیش نظر گیپکو کو ٹیمیں روانہ کر دی گئیں ۔ گیپکو حکام کے مطابق ٹاور گرنے سے 132 کے وی گرڈ سٹیشن ظفروال کے 15 عدد 11 کے وی فیڈروں سے بجلی کی سپلائی متاثرہے ۔چیف ایگزیکٹو گیپکو محمد ایوب کی ہدایت پر جی ایس او اور جی ایس سی کی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی ہیں، پانی کی سطح کم ہوتے ہی ٹاور کی بحالی کا کام شروع کر دیا جائے گا ۔ظفروال شہر کے متاثرہ فیڈروں میں ظفروال، جموں گیٹ، ٹھرو منڈی، نونار، درمان، فخر الدین، سدوال، گیگیاں، دھم تھل، سنگیال، سنکھترا، رحیم آباد اور نیو رحیم آباد شامل ہیں۔ممکنہ متاثرہ فیڈروں پر متبادل ذرائع سے بجلی کی بحالی پر بھی کام شروع کردیا گیا ہے۔

