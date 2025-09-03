صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عطائیت ، جعلی و ممنوعہ ادویات کیخلاف سخت کارروائی کا فیصلہ

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)ڈی سی کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ کوالٹی کنٹرول بورڈ کے 153 واں اجلاس میں 25 کیسز کی سماعت ہوئی۔۔۔

 سنگین خلاف ورزیوں پر 14 افراد کیخلاف کیسز عدالتی کارروائی کیلئے ڈرگ کورٹ کو بھجوانے، 10 کیسز پر قانونی تقاضے پورے ہونے اور آئندہ محتاط رویہ اپنانے کی یقین دہانی پر تنبیہ جاری کر دی گئی ، ایک کیس کو آئندہ اجلاس تک موخر کرنے کی منظوری دی گئی۔ اجلاس میں سی ای او ہیلتھ اتھارٹی ڈاکٹر ارشاد اللہ ، سیکرٹری ڈی کیو سی بی میڈیم سونیا، تمام ٹائونز کے ڈرگ انسپکٹرز شریک تھے ۔ اجلاس میں عطائیت کی روک تھام، جعلی، زائدالمیعاد، ممنوعہ اور غیر رجسٹرڈ ادویات کی فروخت، جانوروں کی ادویات کے انسانوں پر استعمال، بغیر ڈرگ سیل لائسنس میڈیکل سٹورز چلانے والوں کیخلاف کارروائیاں جاری رکھنے اور زیرو ٹالرنس پالیسی اپنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ ادویات کے کاروبار کے نام پر ضلعی انتظامیہ گوجرانوالہ شہریوں کی جانوں سے کھیلنے کی ہرگز اجازت نہیں دے گی۔

