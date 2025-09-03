صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تتلے عالی :ڈاکے و چوریاں ، شہری ما ل و زر سے محروم

  • گوجرانوالہ
تتلے عالی(نامہ نگار)ڈکیتی وچوری کی وار داتوں میں شہری لاکھوں روپے، موبائل فون ودیگر قیمتی اشیا سے محروم ہوگئے۔

شمسہ ڈھڈہ کے قریب دو ڈاکوؤں نے قدیر احمد سے ایک لاکھ 55ہزار روپے کا موبائل فون اور1200روپے چھین لئے ،بوپڑہ کلاں کے قریب بغیر نمبر موٹر سائیکل سوار دوڈاکوؤں نے آر پی او دفتر کے نائب ریڈر ناصر محمود سے 30ہزار روپے ،دو موبائل فون اور ضروری کاغذات چھین لئے ،عبداﷲ پور کے قریب موٹر سائیکل سوار دو ڈاکوؤں نے قلعہ میاں سنگھ کے نوید سے 36ہزار روپے چھین لئے ،کوٹلی اروڑہ کے قریب دو ڈاکوؤں نے کوٹ پوریاں کے بلال سے 30ہزار روپے چھین لئے ،ڈھینڈکے زمیندارعبدالمجید کی جیب سے گھمن والا میرج ہال میں53ہزار روپے ،دو موبائل فون چوری ہو گئے ،کوٹ بلال میں وقاص کی حویلی سے 60ہزار روپے کا سامان چوری ہوگیا،کوٹلی اروڑہ میں غلام مرتضیٰ کے انورٹر کے تار چوری ہو گئے ،کوٹلی ملیاں میں راشد محمود کی موٹر چوری ہو گئی۔

