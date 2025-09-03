ریاست سوشل میڈیا کے مثبت استعمال کیلئے اقدامات کرے :علما
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)جدید دور میں سوشل میڈیا ابلاغ کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے ، یہ نہ صرف معلومات کی فراہمی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔۔۔
بلکہ عوامی شعور بیدار کرنے، تعلیم و تربیت اور معاشرتی ہم آہنگی قائم کرنے کا بھی طاقتور وسیلہ ہے تاہم اس کے منفی پہلو، جیسے جھوٹی خبروں کا پھیلاؤ، نفرت انگیز مواد اور اخلاقی بگاڑ، معاشرے کیلئے سنگین خطرات پیدا کرتے ہیں ،ریاست پر لازم ہے کہ وہ سوشل میڈیا کے مثبت استعمال کو یقینی بنانے کیلئے مؤثر اقدامات کرے ۔ ان خیالات کا اظہار معروف عالم دین مولانا علامہ زاہد الراشدی، مولانا علامہ خالد حسن مجددی ،شاہد حمید ورک نے محکمہ اوقاف و مذہبی امور کے زیر اہتمام سوشل میڈیا کے مفید استعمال کی تعلیم و تربیت میں ریاستی ذ مہ داریاں سیرتِ النبی ؐکی روشنی میں کے عنوان سے ڈویژنل سیرت کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔زونل خطیب اوقاف محمد بشیر فاروقی ،منیجر گوجرانوالہ تنویر شفاعت ،مفتی محمد اکرم ،حافظ شاہد فاروق بٹ ،مولانا محمد اکبر نقشبندی ،مولانا سعید احمد کلیروی ،رانا عبدالحلیم خان،پروفیسر شہزاد لارنس اور دیگر علما کرام نے شرکت کی ۔مقررین نے کہا کہ ریاست کو چاہیے کہ وہ سوشل میڈیا کے استعمال کیلئے واضح اور جامع پالیسی بنائے تاکہ جھوٹی خبروں، افواہوں اور غیر اخلاقی مواد کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے ۔انہوں نے کہا کہ تعلیمی اور تربیتی کردار ریاست کا فرض ہے کہ وہ تعلیمی اداروں کے ذریعے نوجوان نسل کو سوشل میڈیا کے مثبت استعمال کی ترغیب دے اور انہیں اخلاقی و سماجی اصولوں کی روشنی میں رہنمائی فراہم کرے ۔سوشل میڈیا کو تعلیمی اور تحقیقی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے۔