حافظ آباد:سیلاب سے متاثرہ افراد میں مویشوں کیلئے ونڈا ، چارہ تقسیم
حافظ آباد(نامہ نگار ،نمائندہ دنیا)ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق نے مختلف ریلیف کیمپوں اور سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا جہاں انہوں نے متاثرہ کسان،زمینداروں میں مویشوں کیلئے ونڈا اور سبز چارہ تقسیم کیا۔
مسلم لیگ ن کے رہنما چودھری تہور حسین تارڑ،میاں حیدر علی بھٹی،اسسٹنٹ کمشنر پنڈی بھٹیاں جواد حسین ملک بھی ساتھ تھے ۔ڈپٹی کمشنر نے ٹاہلی گورائیہ،باغ نو،باغ کہنہ سمیت مختلف سیلابی دیہات اور ریلیف سنٹرز کا دورہ کیا جہاں انہوں نے سیلاب متاثرین کی سہولت کیلئے قائم ریلیف سنٹرزمیں محکمہ صحت ،لائیو سٹاک اور دیگر محکموں کی جانب سے قائم کیمپوں میں دستیاب سہولیات کا جائزہ لیا۔