صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حافظ آباد:سیلاب سے متاثرہ افراد میں مویشوں کیلئے ونڈا ، چارہ تقسیم

  • گوجرانوالہ
حافظ آباد:سیلاب سے متاثرہ افراد میں مویشوں کیلئے ونڈا ، چارہ تقسیم

حافظ آباد(نامہ نگار ،نمائندہ دنیا)ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق نے مختلف ریلیف کیمپوں اور سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا جہاں انہوں نے متاثرہ کسان،زمینداروں میں مویشوں کیلئے ونڈا اور سبز چارہ تقسیم کیا۔

مسلم لیگ ن کے رہنما چودھری تہور حسین تارڑ،میاں حیدر علی بھٹی،اسسٹنٹ کمشنر پنڈی بھٹیاں جواد حسین ملک بھی ساتھ تھے ۔ڈپٹی کمشنر نے ٹاہلی گورائیہ،باغ نو،باغ کہنہ سمیت مختلف سیلابی دیہات اور ریلیف سنٹرز کا دورہ کیا جہاں انہوں نے سیلاب متاثرین کی سہولت کیلئے قائم ریلیف سنٹرزمیں محکمہ صحت ،لائیو سٹاک اور دیگر محکموں کی جانب سے قائم کیمپوں میں دستیاب سہولیات کا جائزہ لیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سیلاب،انتظامیہ ہائی الرٹ،ریلیف کیمپوں کی تعداد بڑھا دی

شیر شاہ بند پر مقیم شہریوں کا امداد نہ ملنے کا شکوہ

ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور کمشنر ڈیرہ کا دوآبہ فلڈ بند کا دورہ

ایم پی اے ثاقب خورشید کا ہیڈ اسلام فلڈ کیمپوں کا معائنہ

گورنمنٹ سمراسکول کے طالب علم زین العابدین کو اعزاز

ویمن یونیورسٹی میں عشرہ رحمت اللعالمینؐ کی تقریبات کا آغاز

آج کے کالمز

ایاز امیر
تجویز بحوالہ سیلاب زدگان
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستانیوں کو لوٹنا اور خریدنا کتنا آسان ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم اور معاشرتی انصاف
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہم سفر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
چین کا عروج
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
صبر کا اجر
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر