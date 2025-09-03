مبارک کالونی میں سیوریج بندش،مکینوں کی زندگی اجیرن
حافظ آباد(نامہ نگار ،نمائندہ دنیا )مبارک کالونی میں واقع مسجد یا رسول اﷲؐاور مرکز حیات الاسلام سے لے کر مسجد پٹھانوں والی (حسن ٹاؤن) تک سیوریج لائنوں کی بندش نے ہزاروں مکینوں کی زندگی اجیرن بنا دی۔
گزشتہ دو سال سے گندا پانی گلیوں میں جمع ہے مچھروں کی بھرمار، مختلف بیماریاں اور مسجد تک رسائی میں رکاوٹ روزمرہ کا معمول بن چکا ہے ۔یہ امر قابلِ افسوس ہے کہ ڈپٹی کمشنر متعدد بار اس جگہ کا دورہ کر چکے ہیں ۔ میونسپل کمیٹی اور واسا کا عملہ یہ کہہ کر جان چھڑا لیتا ہے کہ سیوریج لائنیں بیٹھ گئی ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سیوریج لائنیں صرف چوک (بند)ہوئی ہیں ۔ مبارک کالونی، حسن ٹاؤن، محلہ بہاولپور شرقی اور غربی کے عوام نے اصلاح کا مطالبہ کیا ہے۔