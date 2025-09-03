لالہ موسیٰ :بچیوں کا ہائی سکول مسائل کی آماجگاہ بن گیا
لالہ موسیٰ(نمائندہ دنیا)لالہ موسیٰ میں بچیوں کا ہائی سکول مسائل کی آماجگاہ بن گیا، ایڈمنسٹریشن بلاک اور سٹور کی چھت ٹپکنے لگی ،بارشوں کاپانی بھی سکول میں داخل ہونے لگا۔
اطلاعات کے مطابق گورنمنٹ ایم بی گرلز ہائی سکول لالہ موسیٰ کا ایڈمنسٹریٹریشن بلاک خستہ حالی اورخطرناک حدودکو چھورہاہے ،سکول کے سٹور کی چھت بھی مخدوش حالت میں ہے چھت ٹپکنے سے سکول کاسامان ضائع ہونے کاخدشہ ہے ،سکول گرا ئونڈ کالیول نیچا ہونے کی وجہ سے بارشوں اور بعض اوقات سیوریج بندہونے سے پانی سکول کے اندرداخل ہوجاتا ہے ،سکول کی چار دیواری بھی خراب ہوچکی ہے اور گرنے کی صورت میں جانی نقصان کا اندیشہ ہے ،یہ بھی معلوم ہواہے کہ سکول میں 6 سال سے کلرک کی پوسٹ خالی پڑی ہے ،یہاں یہ امرقابل ذکر ہے کہ لالہ موسیٰ میں گورنمنٹ ایم بی گرلزہائی سکول ہرسال میٹرک کے شاندار رزلٹ کی وجہ سے اپنی پہچان اور مثال رکھتاہے لیکن سکول کے مسائل اس کے رزلٹ میں رکاوٹ بن سکتے ہیں ،اہلیان لالہ موسیٰ نے سیکرٹری ایجوکیشن سمیت اعلیٰ حکام سے سکول مسائل حل کرنے کامطالبہ کیا ہے۔