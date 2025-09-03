ورلڈ ایشین پاورلفٹنگ چیمپئن شپ جیتنے والے عقیل حبیب کی آ بائی شہرآمد
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)نیپال میں ہونیوالی ورلڈ ایشین پاورلفٹنگ چیمپئن شپ جیتنے والے ملک عقیل حبیب کا آ بائی شہر پہنچنے پر بھر پور استقبال کیا گیا ،شہریوں نے پھولوں کی پتیاں اور کر نسی نوٹ نچھاور کئے۔
فائنل میں انہوں نے 632 کلو گرام وزن اٹھا کر اعزا حاصل کیا ۔اس موقع پر عقیل حبیب نے میڈل اتار کر اپنے والد کو پہنایا تو والد نے جذباتی ہو کر بیٹے کو گلے لگا لیا۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عقیل حبیب نے کہا کہ سرکاری سرپرستی نہ ہونے کے باوجود دیار غیر میں گولڈ میڈل جیتا اگر حکومت توجہ دے تو دنیا بھر میں ہونے والے مقابلوں میں بھی سبز ہلالی پرچم سر بلند کر سکتا ہوں ،مجھے میڈل جیتنے کی خوشی ہے مگر سیلاب سے متاثرہ پاکستانیوں کے لئے دعا گو ہوں کہ اﷲ ان کی مدد فر مائے۔