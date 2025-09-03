صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہزاد چہل چیمبر کی قائمہ کمیٹی برائے پنجاب پولیس کے چیئرمین مقرر

  • گوجرانوالہ
شہزاد چہل چیمبر کی قائمہ کمیٹی برائے پنجاب پولیس کے چیئرمین مقرر

گوندلاوالا(نامہ نگار)چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر رانا محمد صدیق خاں نے معروف صنعتکار و بزنس مین شہزاد احمد چہل(اذان چہل موبائل والے )کو سٹینڈنگ کمیٹی برائے پنجاب پولیس کا چیئرمین مقرر کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کردیا، صدر چیمبر نے ایک تقریب میں تقرر نامہ شہزاد احمد چہل کو دیا۔

چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر رانا محمد صدیق خاں نے معروف صنعتکار و بزنس مین شہزاد احمد چہل(اذان چہل موبائل والے )کو سٹینڈنگ کمیٹی برائے پنجاب پولیس کا چیئرمین مقرر کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کردیا، صدر چیمبر نے ایک تقریب میں تقرر نامہ شہزاد احمد چہل کو دیا۔

