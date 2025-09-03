جشنِ عید میلادالنبی ؐ پر جلوسوں اور محافل کیلئے صفائی ستھرائی کے بہترین انتظامات کی ہدایت
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)سی ای او گوجرانوالہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی فرحان مجتبیٰ نے 12 ربیع الاوّل جشنِ عید میلادالنبی ؐکے موقع پر چاروں اضلاع کی تحصیلوں میں جلوسوں اور محافل کیلئے صفائی ستھرائی کے بہترین انتظامات کیلئے کنٹریکٹرز کو خصوصی ہدایات جاری کردیں۔۔۔
ورکرز، مشینری، آلات، مکینیکل وسائل کو معاہدہ کے مطابق استعمال کو یقینی بنائیں بصورت دیگر معاہدوں کی شرائط وضوابط کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جائے گی اور جرمانے عائد کئے جائیں گے ۔سی ای او نے کہا کہ یہ موقع عشقِ رسول ؐ کے اظہار کا ہے اور اس موقع پر صاف، خوشبودار اور پاکیزہ ماحول فراہم کرنا اجتماعی ذمہ داری ہے ۔ علاوہ ازیں سی ای او نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا، انہوں نے ڈپٹی کمشنر و چیئرمین جی ڈبلیو ایم سی نوید احمد کے علی الصبح دورہ کے دوران نشاندہی کئے گئے کوڑا پوائنٹس کو اپنی نگرانی میں کلیئر کرایا۔