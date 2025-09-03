صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ٹوٹی سڑکوں کی بحالی کا آ غاز

  • گوجرانوالہ
سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ٹوٹی سڑکوں کی بحالی کا آ غاز

گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی سڑکوں کی مرمت و بحالی کا کام شروع کر دیا گیا، پرانا جی ٹی روڈ، مین سوہدرہ روڈ سمیت دیگر روڈز پر ہائی ویز نے مشینری اور افرادی قوت تعینات کردی۔

ڈپٹی کمشنر نوید احمد نے بحالی کے کاموں کا جائزہ لینے کیلئے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اور آمد و رفت میں سہولت کیلئے محکمہ ہائی ویز کو بحالی کے کاموں میں تیزی لانے کی ہدایت جاری کی۔ انہوں نے محکمہ ہائی ویز کے افسر وں کو ہدایت کی کہ روڈ کے نیچے سے سیلابی پانی کے نکاس کیلئے پائپ ڈالنے کا عمل جلد از جلد مکمل کیا جائے تاکہ عوام کو درپیش مشکلات کا فوری ازالہ ہو سکے ۔ ڈپٹی کمشنر نے اس عزم کا اظہار کیا کہ متاثرہ سڑکوں کی مکمل بحالی تک کام جاری رکھا جائے گا اور شہریوں کی حفاظت اور آمدورفت کی سہولت کو یقینی بنایا جائے گا۔ڈپٹی کمشنر نے سیلاب سے متاثرہ علاقے مین سوہدرہ روڈ کا بھی دورہ کیا ،انہوں نے متاثرہ علاقوں (رقبہ جات )سے پانی کے اخراج کیلئے مزید ڈی واٹرنگ پمپس لگانے کا حکم دیا ، اسسٹنٹ کمشنر وزیرآباد اور میونسپل کمیٹی کو فوری راستے کی مکمل بحالی کا ہدف دیا۔ ڈپٹی کمشنر نے محلہ شیش محل اور دیگر علاقوں کا اچانک دورہ کیا، جہاں صفائی کی ناقص صورتحال پر برہمی کا اظہار کیا، انہوں نے موقع پر موجود افسر وں کو ہدایت دی کہ کوڑا کرکٹ کے ڈھیروں کو فوری طور پر اٹھوایا جائے۔

