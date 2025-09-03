وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر کا پھالیہ میں سیلابی علاقوں کا دورہ
منڈی بہائوالدین(نامہ نگار)صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان نے تحصیل پھالیہ کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا وہاں قائم کئے گئے فلڈ ریلیف سنٹرز کا معائنہ کرتے ہوئے متاثرین سے ملاقات کی اور سہولیات کا جائزہ لیا۔
اس موقع پر ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر فیصل سلیم، آرمی آفیسرز ، اسسٹنٹ کمشنر پھالیہ وحید حسن گوندل سمیت متعلقہ افسر بھی ہمراہ تھے ۔ صوبائی وزیر نے تحصیل پھالیہ کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں جن میں چک شہباز، قادرآباد، جاگو، نوشہرہ بھٹیاں سمیت مختلف دیہات کا معائنہ کیا اور سیلابی صورتحال، متاثرین کی بحالی سمیت ریسکیو آپریشن کا از خود جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر فیصل سلیم نے صوبائی وزیر کو سیلاب سے متاثرہ علاقوں سمیت ضلعی انتظامیہ اور دیگر محکموں کی جانب سے سیلابی صورتحال سے بروقت نمٹنے ، متاثرین کیلئے حفاظتی اور دیگر اقدامات بارے بریفنگ دی۔ ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ سیلاب متاثرین کیلئے فلڈ ریلیف سنٹرز کی تعداد بڑھائی گئی ہے ، سیلاب متاثرین کیلئے فلڈ ریلیف سنٹرز پر کھانا، ادویات، جانوروں کیلئے ونڈا اور دیگر ضروری سہولیات دستیاب ہیں۔ ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ ابتک 3233 افراد کو سیلاب سے ریسکیو کیا گیا ہے ۔ صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ مشکل کی گھڑی میں حکومت سیلاب متاثرین کے ساتھ ہے اور انہیں کسی صورت تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔