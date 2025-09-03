بجوات پل پر آ مدورفت بحال ، متاثرین میں راشن تقسیم
سیالکوٹ(نمائندہ دنیا، ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈپٹی کمشنر صبا اصغر علی نے وزیر مملکت برائے منصوبہ بندی، ترقی و خصوصی امور چودھری ارمغان سبحانی، چیئرمین پلرا چودھری طارق سبحانی اور رکن صوبائی اسمبلی رانا عارف ہرناہ کے ہمراہ بجوات اور چپراڑ کا دورہ کیا۔
اس موقع پر انہوں نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں نقصانات اور بحالی کاموں کا جائزہ لیا اور متاثرین میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے راشن بیگز تقسیم کئے ۔موضع کاہلیاں میں اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ موجودہ سیلاب ملکی تاریخ کا سب سے بڑا سانحہ ہے جس نے بجوات کو شدید متاثر کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر متاثرہ افراد کی داد رسی کیلئے کمیٹیاں تشکیل دے دی گئی ہیں اور نقصانات کے تخمینے کیلئے ڈرون امیجری بھی بنائی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ بجوات پل بہہ گیا تھا، آمدورفت بحال کردی گئی ہے اور محکمہ شاہرات کا عارضی پل بھی فنکشنل کر دیا جائے گا۔ ارمغان سبحانی نے کہا کہ بجوات کے عوام نے ہمیشہ بھارت کی فائرنگ اور آبی جارحیت کا مقابلہ کیا ہے اور ان کا حق ہے کہ ان کے نقصانات کا ازالہ کیا جائے۔ انہوں نے انتظامیہ اور سرکاری اداروں کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ بجوات میں گیپکو کمپلینٹ سنٹر قائم کیا جا رہا ہے اور بجلی کی بحالی جلد شروع ہوگی۔