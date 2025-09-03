صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بجوات پل پر آ مدورفت بحال ، متاثرین میں راشن تقسیم

  • گوجرانوالہ
بجوات پل پر آ مدورفت بحال ، متاثرین میں راشن تقسیم

سیالکوٹ(نمائندہ دنیا، ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈپٹی کمشنر صبا اصغر علی نے وزیر مملکت برائے منصوبہ بندی، ترقی و خصوصی امور چودھری ارمغان سبحانی، چیئرمین پلرا چودھری طارق سبحانی اور رکن صوبائی اسمبلی رانا عارف ہرناہ کے ہمراہ بجوات اور چپراڑ کا دورہ کیا۔

اس موقع پر انہوں نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں نقصانات اور بحالی کاموں کا جائزہ لیا اور متاثرین میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے راشن بیگز تقسیم کئے ۔موضع کاہلیاں میں اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ موجودہ سیلاب ملکی تاریخ کا سب سے بڑا سانحہ ہے جس نے بجوات کو شدید متاثر کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر متاثرہ افراد کی داد رسی کیلئے کمیٹیاں تشکیل دے دی گئی ہیں اور نقصانات کے تخمینے کیلئے ڈرون امیجری بھی بنائی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ بجوات پل بہہ گیا تھا، آمدورفت بحال کردی گئی ہے اور محکمہ شاہرات کا عارضی پل بھی فنکشنل کر دیا جائے گا۔ ارمغان سبحانی نے کہا کہ بجوات کے عوام نے ہمیشہ بھارت کی فائرنگ اور آبی جارحیت کا مقابلہ کیا ہے اور ان کا حق ہے کہ ان کے نقصانات کا ازالہ کیا جائے۔ انہوں نے انتظامیہ اور سرکاری اداروں کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ بجوات میں گیپکو کمپلینٹ سنٹر قائم کیا جا رہا ہے اور بجلی کی بحالی جلد شروع ہوگی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سیلاب،انتظامیہ ہائی الرٹ،ریلیف کیمپوں کی تعداد بڑھا دی

شیر شاہ بند پر مقیم شہریوں کا امداد نہ ملنے کا شکوہ

ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور کمشنر ڈیرہ کا دوآبہ فلڈ بند کا دورہ

ایم پی اے ثاقب خورشید کا ہیڈ اسلام فلڈ کیمپوں کا معائنہ

گورنمنٹ سمراسکول کے طالب علم زین العابدین کو اعزاز

ویمن یونیورسٹی میں عشرہ رحمت اللعالمینؐ کی تقریبات کا آغاز

آج کے کالمز

ایاز امیر
تجویز بحوالہ سیلاب زدگان
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستانیوں کو لوٹنا اور خریدنا کتنا آسان ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم اور معاشرتی انصاف
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہم سفر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
چین کا عروج
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
صبر کا اجر
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر