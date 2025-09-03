میونسپل کارپوریشن کا 3 ارب روپے سے زائد کا بجٹ منظور، ترقیاتی منصوبوں پر سو ارب خرچ ہونگے
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)میونسپل کارپوریشن گوجرانوالہ کارواں مالی سال کیلئے 3 ارب روپے سے زائد کا بجٹ منظور کر لیا گیا،شہر کی تعمیر وترقی کیلئے ایک ارب 20 کروڑ روپے کا ترقیاتی بجٹ مختص کر دیا گیا جبکہ ماضی کی طرح حکومتی ارکان اسمبلی کیلئے کوئی ترقیاتی فنڈز مختص نہیں کئے گئے۔
ذرائع کے مطابق میونسپل کارپوریشن گوجرانوالہ نے رواں مالی سال کیلئے 3 ارب روپے کا بجٹ تیار کیا ہے جس میں 50کروڑ روپے افسر وں وملازمین کی تنخواہوں کیلئے مختص کئے گئے ہیں ،48 کروڑ پنشن ،ایک ارب 20 کروڑ روپے ترقیاتی کاموں کیلئے مختص کئے گئے اس کے علاوہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اور واسا کے ریٹائڑڈ ملازمین کیلئے بھی فنڈز مختص کئے گئے ۔ مجموعی بجٹ کے حوالے سے میونسپل کارپوریشن کے چیف آفیسر حیدر علی چٹھہ نے بتایا کہ بجٹ کی ایڈمنسٹریٹر منظوری ہوگئی ہے ، کارپوریشن کی حدود میں سرکاری املاک سے ریونیو میں بھی اضافہ کیا گیا ہے ، ترقیاتی فنڈز اور تمام ترقیاتی منصوبے پنجاب حکومت کی زیرنگرانی شروع ہونگے ، منصوبوں میں معیار کو برقرار رکھنے کیلئے ٹھوس اقدامات بھی کئے جا رہے ہیں۔