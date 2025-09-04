پسرور :سیلاب کے دوران سانپ ڈسنے کے 34 ، کتا کاٹنے کے 164 واقعا ت
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )حالیہ سیلاب کے دوران سانپ کے ڈسنے 34 اور کتے کاٹے 164 مریضوں کو تحصیل ہسپتال پسرور میں ویکسین لگائی گئی ۔
ڈاکٹر راحت محمود ججہ نے سول سوسائٹی کے رہنماؤں سے گفتگو کرتے ہوئے مزید کہا کہ حالیہ سیلابی صورت حال میں تحصیل ہسپتال کا عملہ پوری مستعدی سے کسی بھی ایمرجنسی صورت حال سے نمٹنے کیلئے تیار ہے ۔پارلیمانی سیکرٹری رانا فیاض کی کاوش سے ہسپتال میں نہ صرف ڈائیلسز کا آغاز ہو چکا ہے بلکہ کروڑوں روپے کی ڈیجیٹل ایکسرے مشین بھی مہیا کی جا چکی ہے ۔جہاں روزانہ کی بنیاد پر ایکسرے کیے جارہے ہیں جس سے ہسپتال میں آنے والے مریض مستفید ہورہے ہیں۔