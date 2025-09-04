صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لالہ موسیٰ:بارش سے نشیبی علاقوں میں پانی ،مکانوں کو خطرہ

لالہ موسیٰ(نمائندہ دنیا )لالہ موسیٰ میں بارش سے نشیبی علاقے پانی میں ڈوب گئے ،کئی علاقوں میں پانی سے مکانات گرنے کاخدشہ پیداہوگیا۔۔۔

 اطلاعات کے مطابق حالیہ بارشوں سے جہاں پنجاب بھرمیں سیلاب آیاہواہے وہاں پر لالہ موسیٰ شہرمیں بھی بارشی پانی کنٹرول سے باہر ہونے کی وجہ سے سیلاب کی صورتحال پیداہوچکی ہے ،گورنمنٹ توقیرشہیدگرلزہائی سکول کی دیوارگرنے کے بعد سردارپورہ چوک میں کھڑاہونے والا پانی اب سکول گراؤنڈ سے ہوتاہواپڑوسی سکول گورنمنٹ اسلامیہ ہائی سکول لالہ موسیٰ کی گراؤنڈ اور سکول میں داخل ہوچکاہے جس سے دونوں تعلیمی اداروں میں جہاں بچوں کاتعلیمی نقصان ہورہاہے وہاں سکولوں کے کمرے گرنے کے بھی امکانات ہیں جبکہ قصبہ محلہ کی نئی آبادیاں پانی میں ڈوب جانے سے مکانات گرنے کااندیشہ ہے جبکہ کچی چھتوں والے مکانات کی چھتیں ٹپکنے سے مکینوں کی راتیں جاگ کر گزرتی ہیں ،اسلامیہ ہائی سکول والے راستے پرپانی کھڑاہونے سے راستہ بندہوچکاہے ،گلیانہ کی طرف سے آنے والاپانی ٹھیکریاں سے ہوتاہواچک سکندر،گنجہ سے ہوتاہواجوڑانہرکی طرف رواں دواں ہے جس سے جہاں لوگوں کی فصلیں تباہ ہورہی ہیں وہاں پر انتظامیہ پانی کاراستہ بنانے کیلئے سڑکوں کو مشینوں کے ذریعے کاٹ کر پانی کاراستہ بنارہی ہے جس سے اکثر دیہات کو جانے والے راستے بھی بندہوچکے ہیں۔

 

 

