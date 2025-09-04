صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عوام کو سہو لتیں فراہم کرنا ترجیح :ایڈوائزر صوبائی محتسب

  • گوجرانوالہ
عوام کو سہو لتیں فراہم کرنا ترجیح :ایڈوائزر صوبائی محتسب

گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)ایڈوائزر صوبائی محتسب پنجاب پرویز عباس نے محکمانہ کارکردگی کے حوالے سے میڈیا بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ صوبائی محتسب پنجاب عوامی شکایات کے فوری اور شفاف ازالے کیلئے دن رات کوشاں ہے۔۔۔

عوام کو سہولت فراہم کرنا اور سرکاری اداروں کی کارکردگی میں بہتری لانا ہماری اولین ترجیح ہے ۔یہ بات انہوں نے ای لائبریری میں سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔اس موقع پر ڈپٹی ڈائریکٹر انفارمیشن منورحسین مہمان خصوصی تھے جبکہ دفتر کے اہلکاروں شہریاراحمد اسسٹنٹ اور انجم حنیف جونیئر کلرک سمیت میڈیا کے نمائندوں نے شرکت کی ۔انہوں نے مزید کہا کہ شکایات کے اندراج اور ان کے حل کیلئے جدید آئی ٹی سسٹم متعارف کرایا گیا ہے جس کے ذریعے شہری گھر بیٹھے شکایت درج کرا سکتے ہیں اور پیش رفت سے آگاہ رہ سکتے ہیں۔ پرویز عباس نے اس بات پر زور دیا کہ سرکاری ادارے عوامی مسائل کے حل میں مزید مؤثر اور تیز رفتاری سے اقدامات کریں تاکہ لوگوں کا اعتماد بڑھ سکے ۔ڈپٹی ڈائریکٹر انفارمیشن منور حسین نے بھی اظہار خیال کیا۔

 

