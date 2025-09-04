صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کامونکے :چوری کی وارداتیں، شہری مال وزر سے محروم

  • گوجرانوالہ
کامونکے (نامہ نگار )چوری کی وارداتوں میں شہری مال وزر سے محروم ہوگئے ۔گزشتہ روز عباس نگر کے شاویز فیاض کی موٹر سائیکل نامعلوم چور گھر کے باہر سے چوری کرکے لے گئے ۔

ڈیرہ وروکاں کے صدافرید کے زیر تعمیر مکان سے نامعلوم چور 2گر ائنڈر مشینیں،2کوائل تار اور وائرنگ کا سامان وغیرہ چوری کرکے لے گئے ۔تتلے عالی کے امان اللہ کی سیم نالہ کے قریب زیر تعمیر مکان سے بیٹری،گرائنڈر،ڈرل مشین اور دیگر سامان چوری کرکے لے گئے ۔حمید پور خورد کے غلام مصطفی کے کھیتوں سے نامعلوم چور6سولر پلیٹیں،بجلی کی موٹر،20 میٹرتار اور ٹوکہ چوری کرکے لے گئے جبکہ نئی آبادی ایمن آباد کے مظہرمحمود کے گھر کے تالے توڑ کر نامعلوم چورایل سی ڈی،5من سریا اور دیگرقیمتی سامان چوری کرکے لے گئے ۔ 

 

