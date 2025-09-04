صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راہوالی:بیٹیوں کیساتھ زیادتی ،والدہ نے خاوند کیخلاف مقدمہ درج کرا دیا

  • گوجرانوالہ
راہوالی(نمائندہ دنیا )بیوی نے بیٹیوں کے ساتھ زیادتی کرنیوالے خاوند کے خلاف مقدمہ درج کرادیا۔ منڈیالہ وڑائچ کی رہائشی سمیرا بی بی نے موقف اختیا ر کیا کہ گھروں میں کام کاج کرکے بچوں کا پیٹ پالتی ہوں۔۔۔

28سال قبل شادی شفیق سے ہوئی جو آ ئس کا نشہ کرتا ہے ،دو ماہ قبل چھوٹی بیٹی کو ڈنڈا اور بگدا دکھا کر زیادتی کا نشانہ بنایا لیکن بچیوں کی عزت کی خاطر خاموش رہی لیکن ملزم کا حوصلہ بڑھ گیا پھر اکثر بیٹیوں کے چھیڑ چھاڑ کرتا، دو روز قبل گھر میں بچیوں کیساتھ سو رہی تھی کہ بگدا اور پیچ کس لیکر دوبارہ بڑی بیٹی کی چارپائی پر آگیا اوربیٹی نے چلانا شروع کردیا، ملزم نے دونوں بیٹیوں کو 2 ماہ میں زیادتی کا نشانہ بنایا ،پو لیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ۔

 

