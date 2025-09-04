شاہراہوں پر ٹریفک روانی کیلئے فوری نکاسی آب کی ہدایت
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)ڈپٹی کمشنر نوید احمد کا شہر کے نشیبی علاقوں اور مرکزی شاہراہوں کا دورہ، رات سے ہونے والی موسلا دھار بارش کے بعد نکاسی آب کے آپریشن کا جائزہ لیا، نشیبی علاقوں، انڈر پاسز، چوکوں چوراہوں سے بروقت نکاسی کو یقینی بنایا گیا۔۔۔
واسا حکام کو مشینری اور فیلڈ عملہ نکاسی آب کے مکمل ہونے تک فیلڈ میں موجود رہنے کی ہدایت کی گئی ، تمام تحصیلوں میں ڈسپوزل سٹیشنز، نکاسی آب کی سرگرمیوں کی نگرانی کیلئے اسسٹنٹ کمشنرز کو متحرک رہنے کی بھی ہدایت کر دی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ شہر بھر میں اوسطاً 54.75 ملی میٹربارش ریکارڈ کی گئی ہے ۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ جن علاقوں میں زیادہ آمد ورفت ہے وہاں زیادہ مشینری (ڈی واٹرنگ، سکر مشینیں)لگائی جائیں تاکہ ان علاقوں میں مسائل درپیش نہ آئیں اور ٹریفک کی روانی کو بھی برقرار رکھا جا سکے ۔انہوں نے جی ٹی روڈ، ڈی سی روڈ، گوندلانوالہ روڈ، سیٹلائٹ ٹاؤن، جناح سٹیڈیم، سول ہسپتال روڈ، کچہری روڈ، سیالکوٹ روڈ ، شمسی انڈر پاس ، حیدری انڈر پاس اور دیگر علاقوں کا دورہ کیا اور تمام اسسٹنٹ کمشنرز، واسا، میونسپل کمیٹیوں کے افسران اور ریسکیو 1122 کے اہلکاروں کو بھی ہدایت کی کہ وہ فیلڈ میں موجود رہیں اور مون سون کے دوران کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام متعلقہ عملہ چوکس رہے ۔