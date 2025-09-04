صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیالکوٹ:مسلسل بارش ، سڑکوں کے اطراف شگاف ،راستے بند

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ:مسلسل بارش ، سڑکوں کے اطراف شگاف ،راستے بند

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ) مسلسل بارشوں اور سیلابی صورتحال کے باعث متعدد راستے عارضی طو ر پر بند کردئیے گئے ۔

 دوروز سے جاری رہنے والی بارش کے باعث متعدد علاقوں میں پانی جمع ہونے سے خواجہ صفدر روڈ (سول ہسپتال چوک تا کینٹ پلی)، سول لائنز پلی تا ماڈل ٹاؤن اور حکیم خادم علی روڈ (ماڈل ٹاؤن پلی تا کوٹلی بہرام) سڑکوں کے دونوں اطراف شگاف پڑ گئے ہیں جس سے ٹریفک کی روانی متاثر ہے ۔ دوران بارش پانی کے نیچے گہرے شگاف موجود ہو سکتے ہیں، اس لئے شہری احتیاط سے ڈرائیونگ کریں، بلا ضرورت سفر سے گریز کریں اور ٹریفک پولیس کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے متبادل راستے اختیار کریں۔

 

 

