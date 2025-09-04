آفت زدہ افراد کی ہر ممکن مدد کریں گے :فیاض چٹھہ
احمد نگر چٹھہ(نمائندہ دنیا )سابق ٹکٹ ہولڈر حلقہ پی پی 36 او رپی ٹی آ ئی رہنما فیاض چٹھہ نے کہا ہے آفت زدہ علاقوں میں بے گھر افراد کی ہر ممکن مدد کریں گے خدمت کا سفر آبا ئو اجداد کا شیوا ہے۔۔۔
حلقہ بھر میں پارٹی کارکن سیلاب زدگان کی بھر پور مدد کر رہے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے سیلابی علاقوں میں امدادی سامان کی تقسیم کے موقع پر صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ بدترین سیلاب سے ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلوں اورمکانات کو شدید نقصان پہنچاجس حد تک ممکن ہے بلا تفریق آفت زدہ علاقوں میں پھنسے عوام کی بھر پور مدد کر رہے ہیں اور تمام کارکن بھی سیاست سے ہٹ کر امدادی کاموں میں مصروف ہیں، سیاست نہیں خدمت ہی شیوا ہے انہوں نے سیلابی علاقوں سوہدرہ ،خانکی ہیڈ کے دیہات میں ایک ماہ کا خشک راشن تقسیم کرایا۔