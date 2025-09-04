صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آفت زدہ افراد کی ہر ممکن مدد کریں گے :فیاض چٹھہ

  • گوجرانوالہ
آفت زدہ افراد کی ہر ممکن مدد کریں گے :فیاض چٹھہ

احمد نگر چٹھہ(نمائندہ دنیا )سابق ٹکٹ ہولڈر حلقہ پی پی 36 او رپی ٹی آ ئی رہنما فیاض چٹھہ نے کہا ہے آفت زدہ علاقوں میں بے گھر افراد کی ہر ممکن مدد کریں گے خدمت کا سفر آبا ئو اجداد کا شیوا ہے۔۔۔

 حلقہ بھر میں پارٹی کارکن سیلاب زدگان کی بھر پور مدد کر رہے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے سیلابی علاقوں میں امدادی سامان کی تقسیم کے موقع پر صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ بدترین سیلاب سے ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلوں اورمکانات کو شدید نقصان پہنچاجس حد تک ممکن ہے بلا تفریق آفت زدہ علاقوں میں پھنسے عوام کی بھر پور مدد کر رہے ہیں اور تمام کارکن بھی سیاست سے ہٹ کر امدادی کاموں میں مصروف ہیں، سیاست نہیں خدمت ہی شیوا ہے انہوں نے سیلابی علاقوں سوہدرہ ،خانکی ہیڈ کے دیہات میں ایک ماہ کا خشک راشن تقسیم کرایا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

بائیکر لین منصوبہ بند، ڈیوائیڈرز حادثات کی وجہ قرار

وزیر مواصلات کا متاثرہ علاقوں کا دورہ، مرمتی کام شروع کرنیکی ہدایت

سیلاب متاثرین سے اظہارِ یکجہتی کیلئے ابراہیم حسن مراد کا دورہ کرتارپور

کلینک آن بوٹ پراجیکٹ اگلے 48 گھنٹوں میں فعال

وزیر تعلیم کا قصور کے متاثرہ علاقوں کا دورہ

محکمہ ہاؤسنگ ، واسا کے وسائل ضلعی انتظامیہ کے سپرد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
خواجہ صاحب ! بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے !
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
گیارہ سال میں کچھ بھی نہیں بدلا!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سیاسی جماعتوں کی تشہیری حکمتِ عملی
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
سیلاب کے معاشی و سماجی اثرات
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
سیلاب کے بعد کا سماں ہے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
میلاد النبیﷺ
مفتی منیب الرحمٰن