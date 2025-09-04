صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کامونکے :عدالت پیشی پر زیر حراست ملزم کو چھڑانے کی کوشش

  • گوجرانوالہ
کامونکے (نامہ نگار )عدالت میں پیشی پر آ ئے ملز م کو پولیس حراست سے چھڑانے کی کوشش، ہاتھاپائی اور گالی گلوچ کرنے والے 3 افراد کیخلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔

بتایا گیاہے کہ ناجائز اسلحہ رکھنے کے مقدمہ میں نامزد ملزم درویش پورہ کے احمد گادی کو پیشی پر جوڈیشل کمپلیکس لایا گیا جہاں اُسکے محلہ دار یاسر بھٹی نے اسے چھڑانے کیلئے پولیس ملازمین سے ہاتھاپائی شروع کردی جبکہ مزید پولیس اہلکاروں کو آتے دیکھ کر ملزم یاسر فرار ہوگیا جبکہ احمد گادی کو گارد جوڈیشل میں بند کردیا گیا جہاں پر پہلے سے بند اُسکے بھائیوں عاطف گادی اور آصف گادی نے بھی پولیس ملازمین کو گالی گلوچ کرتے ہوئے سنگین نتائج کی دھمکیاں دیں۔صدر پولیس نے سب انسپکٹر انچارج گارد جوڈیشل کمپلیکس ضیا اللہ کی مدعیت میں مقدمہ درج کرلیا۔

 

