صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسکہ اور پسرو ر میں 15 فوڈ پوائنٹس کو ڈیڑھ لاکھ روپے کے جرمانے

  • گوجرانوالہ
ڈسکہ اور پسرو ر میں 15 فوڈ پوائنٹس کو ڈیڑھ لاکھ روپے کے جرمانے

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )ناقص خوراک کا کاروبار کرنے والو ں کیخلاف فود سیفٹی ٹیموں کا ڈسکہ، سٹی ایریا اور پسرور میں سخت ایکشن۔۔۔

 15فوڈ پوائنٹس کو قوانین کی سنگین خلاف ورزیوں پر1لاکھ 50ہزار روپے کے جرمانے عائدکر دئیے ،بڑی مقدار میں ایکسپائر کاربونیٹڈ بیوریجز، مصالحہ جات، بیکری آئٹمز اور سلانٹی پاپڑ تلف کرد ئیے گئے ، فوڈ پوائنٹس میں صفائی کے انتہائی ناقص انتظامات، گندگی موجود پائی گئی پروسیسنگ اور کچن ایریا میں مکھیاں، گندے ٹوٹے فریزر میں گوشت اور ڈیری اشیا اکٹھی موجود تھیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

بائیکر لین منصوبہ بند، ڈیوائیڈرز حادثات کی وجہ قرار

وزیر مواصلات کا متاثرہ علاقوں کا دورہ، مرمتی کام شروع کرنیکی ہدایت

سیلاب متاثرین سے اظہارِ یکجہتی کیلئے ابراہیم حسن مراد کا دورہ کرتارپور

کلینک آن بوٹ پراجیکٹ اگلے 48 گھنٹوں میں فعال

وزیر تعلیم کا قصور کے متاثرہ علاقوں کا دورہ

محکمہ ہاؤسنگ ، واسا کے وسائل ضلعی انتظامیہ کے سپرد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
خواجہ صاحب ! بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے !
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
گیارہ سال میں کچھ بھی نہیں بدلا!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سیاسی جماعتوں کی تشہیری حکمتِ عملی
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
سیلاب کے معاشی و سماجی اثرات
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
سیلاب کے بعد کا سماں ہے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
میلاد النبیﷺ
مفتی منیب الرحمٰن