ڈسکہ اور پسرو ر میں 15 فوڈ پوائنٹس کو ڈیڑھ لاکھ روپے کے جرمانے
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )ناقص خوراک کا کاروبار کرنے والو ں کیخلاف فود سیفٹی ٹیموں کا ڈسکہ، سٹی ایریا اور پسرور میں سخت ایکشن۔۔۔
15فوڈ پوائنٹس کو قوانین کی سنگین خلاف ورزیوں پر1لاکھ 50ہزار روپے کے جرمانے عائدکر دئیے ،بڑی مقدار میں ایکسپائر کاربونیٹڈ بیوریجز، مصالحہ جات، بیکری آئٹمز اور سلانٹی پاپڑ تلف کرد ئیے گئے ، فوڈ پوائنٹس میں صفائی کے انتہائی ناقص انتظامات، گندگی موجود پائی گئی پروسیسنگ اور کچن ایریا میں مکھیاں، گندے ٹوٹے فریزر میں گوشت اور ڈیری اشیا اکٹھی موجود تھیں ۔